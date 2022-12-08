İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği, küçük kızın yıllarca eşinin cinsel istismarına maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları infial yarattı. Olay, mağdur H.K.G'nin şikayetiyle ortaya çıkarken, H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği görüntüler medyada gündem oldu.
Skandal olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. İBB yetkilileri, Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'nın binası hakkında yasal işlem uyguladı. Vakıf binası mühürlendi.
Mühür yazısında, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, tarikat üyelerine mühürleme öncesi, resmi yazıyı verdi. Resmi yazıda, vakıf binasının yasaya aykırılıkları, ayrıntılı olarak anlatıldı.
Son Dakika › Güncel › 6 yaşındaki kız çocuğunun 'evlendirildiği' olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi - Son Dakika