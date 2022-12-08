6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi - Son Dakika
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6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi

08.12.2022 17:09

6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla gündeme gelen İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binası İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Vakıf yöneticilerine tebliğ edilen mühür yazısında, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği, küçük kızın yıllarca eşinin cinsel istismarına maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları infial yarattı. Olay, mağdur H.K.G'nin şikayetiyle ortaya çıkarken, H.K.G.'nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği görüntüler medyada gündem oldu.

İBB, VAKIF BİNASIYLA İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Skandal olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. İBB yetkilileri, Sancaktepe'deki Hiranur Vakfı'nın binası hakkında yasal işlem uyguladı. Vakıf binası mühürlendi.

VAKIF BİNASI MÜHÜRLENDİ

Mühür yazısında, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. Ve 42. maddesi uyarınca mühür altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, tarikat üyelerine mühürleme öncesi, resmi yazıyı verdi. Resmi yazıda, vakıf binasının yasaya aykırılıkları, ayrıntılı olarak anlatıldı.

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Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki kız çocuğunun 'evlendirildiği' olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirildiği" olayla tepkilerin odağında olan Hiranur Vakfı'nın binası İBB tarafından mühürlendi - Son Dakika
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