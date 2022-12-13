6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi

13.12.2022 14:47

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız çocuğunun uzun yıllar istismara uğradı. Şimdi 29 yaşında olan kadın, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Türkiye'nin yakında takip ettiği olayda son olarak 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayıyla ilgili kıza istismar iddiasıyla yargılanan Kadir İstekli, kızın babası Yusuf Ziya Gümüşel ve annesi Fatıma Gümüşel hakkında mağdur H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuklama talep edildi.

6 yaşındaki gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talebi

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR OLAYI NEDİR?

Haberler, iddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre, Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız çocuğunun uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Mahkemeye ulaşan dosyaya göre, 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy'deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G'yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

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Yusuf Ziya Gümüşel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 yaşındaki çocuk gelin olayında Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi - Son Dakika
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