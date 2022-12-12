İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş - Son Dakika
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İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş

12.12.2022 13:47

6 yaşındaki çocukla evlenerek yıllarca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kadir İstekli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İstekli'nin vakfın Sancaktepe'deki merkezinde verdiği bir vaazda "Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerine yer vermiş.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği ve bu kız çocuğunun yıllarca istismara maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON VAAZINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Henüz 6 yaşındayken kendisi ile evlendirilen H.K.G.'yi yıllarca istismar ettiği öne sürülen Kadir İstekli'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde sık sık vaaz verdiği, hatta son vaazlarından birinde de dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İstekli, verdiği son vaazda "İman şart. Allahutaala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerini kullanmış.

İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş

NE OLMUŞTU?

Mağdur H.K.G. 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu. Hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

YORUMLAR (1)
  • ramazan şahin: İNŞALLAH BU OLAYDA DİĞERLERİ GİBİ DANDİK Bİ KARARA BAGLAMAZ BU ADAM CEZA ALMALI YOKSA ADALET DİYE BİŞEY YOK DERİM Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş - Son Dakika


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