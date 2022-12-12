İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği ve bu kız çocuğunun yıllarca istismara maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Henüz 6 yaşındayken kendisi ile evlendirilen H.K.G.'yi yıllarca istismar ettiği öne sürülen Kadir İstekli'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde sık sık vaaz verdiği, hatta son vaazlarından birinde de dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İstekli, verdiği son vaazda "İman şart. Allahutaala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerini kullanmış.
Mağdur H.K.G. 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği, şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu. Hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenirken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Son Dakika › Güncel › İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş - Son Dakika