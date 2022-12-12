İstismar iddiası ile tepki toplayan Kadir İstekli'nin son vaazı! Dikkat çeken sözler söylemiş

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirdiği ve bu kız çocuğunun yıllarca istismara maruz kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin konuştuğu olayın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SON VAAZINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Henüz 6 yaşındayken kendisi ile evlendirilen H.K.G.'yi yıllarca istismar ettiği öne sürülen Kadir İstekli'nin Hiranur Vakfının Sancaktepe'deki merkezinde sık sık vaaz verdiği, hatta son vaazlarından birinde de dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. İstekli, verdiği son vaazda "İman şart. Allahutaala bizi imanlı olarak yarattı, imanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmayı Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kişi hiç ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada 'O büyük günahlarından da hafifletilme olunur' diye buyuruluyor" ifadelerini kullanmış.