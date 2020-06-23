Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu ve bilgisayar çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri de JASAT ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu ve bilgisayar çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri de JASAT ekiplerince yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı ve 57 ayrı olaydan suç kaydı olduğu belirlenen Önder Y. (44), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın ardından yakalanan Yaşar A. da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Honaz'a bağlı Kaklık Mahallesi'nde 10 Haziran'da bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Honaz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, çamaşır makinesini içindeki kirli çamaşırlarla birlikte çaldıkları belirlen hırsızlık olayına iki kişinin karıştığını tespit etti.

Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Şüphelilerden Yaşar A.'nın yaşadığı Kocabaş Mahallesindeki evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çalınan eşyaları buldu. Gözaltına alınan Yaşar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı devam ettiren JASAT ekibi, hırsızlık olayına karışan ikinci şüpheli Önder Y.'yi de Kaklık Mahallesi'nde dün yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Önder Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önder Y.'nin hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli olarak çıktığı, 57 ayrı olaydan suç kaydığı bulunduğu öğrenildi.


Jandarma, Honaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 15:44 İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu 15:05 Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 14:32 Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:53 Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 01:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]