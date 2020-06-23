Yaşından fazla suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu ve bilgisayar çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri de JASAT ekiplerince yakalandı. Cezaevinden izinli çıktığı ve 57 ayrı olaydan suç kaydı olduğu belirlenen Önder Y. (44), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayın ardından yakalanan Yaşar A. da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Honaz'a bağlı Kaklık Mahallesi'nde 10 Haziran'da bir evden çamaşır makinesi, cep telefonu, bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Honaz Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, çamaşır makinesini içindeki kirli çamaşırlarla birlikte çaldıkları belirlen hırsızlık olayına iki kişinin karıştığını tespit etti.

Şüphelilerden Yaşar A.'nın yaşadığı Kocabaş Mahallesindeki evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çalınan eşyaları buldu. Gözaltına alınan Yaşar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmayı devam ettiren JASAT ekibi, hırsızlık olayına karışan ikinci şüpheli Önder Y.'yi de Kaklık Mahallesi'nde dün yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Önder Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önder Y.'nin hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli olarak çıktığı, 57 ayrı olaydan suç kaydığı bulunduğu öğrenildi.