Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı - Son Dakika
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Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı

16.10.2022 13:55
Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı

Denizli'de daha önce 8 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan ve yakalanmamak için JASAT ekiplerine ait araçların listesini yapan şüpheli, yapılan başarılı operasyonla bir evin çatısında saklanırken yakalandı.

Denizli'de daha önce 8 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan ve yakalanmamak için JASAT ekiplerine ait araçların listesini yapan şüpheli, yapılan başarılı operasyonla bir evin çatısında saklanırken yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, il genelinde yapılan başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde daha önce 8 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan ve yakalanmamak için Jandarma Suç Arama Timlerine (JASAT) ait araçların listesini çıkaran P.B. (17) bu sefer de araç çaldı. İhbar üzerine JASAT dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha yaşı reşit olmayan suç makinesini yakalamak için kolları sıvadı. Birçok bölgede P.B.'nin izini süren ekiplerin titiz çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, P.B.'nin saklandığı yeri tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda P.B., bir evin çatısında saklanırken kıskıvrak yakalandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen P.B., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

P.B.'nin 10 ev ve iş yerinden hırsızlık, 10 hırsızlık, 4 motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık, 1 motorlu taşıt hırsızlığı olmak üzere toplam 26 suç kaydı olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI
Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, Tragger, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı - Son Dakika
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