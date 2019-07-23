Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı ortaya çıktı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
'ın Elbistan
ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin bir evden hırsızlık yaptıktan sonra polisin dikkati sayesinde yakalanan 3 kadın şüpheli tutuklandı. Cezaevine gönderilen 3 şüpheliden birinin, yaşının yarısı kadar ayrı dosyadan 17 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet
Mahallesi'nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kadın şüpheli ile ilgili olarak araştırma yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgeyi abluka altına aldı. Şüphelilerin, aynı bölgede olabileceğini değerlendiren ekipler, hırsızlık olayına karıştığı iddia edilenlerle benzer eşkaldeki 3 kadını fark etti. Durdurulan kadınların üzerinden kimlik çıkmaması üzerine, şahıslar kimlik tespiti için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemelerde, gözaltına alınan şahısların A.B., S.G. ve S.B. oldukları belirlendi. Şüpheliler üzerinde araştırmayı derinleştiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarından alınan görüntülerle şahısların eşkalini bir kez daha karşılaştırdı. Bahse konu hırsızlık olayının tanığıyla da şüphelileri yüzleştiren polis ekipleri, 3 kadını ifadelerini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Elbistan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan A.B., S.G. ve S.B., tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İlçe dışından hırsızlık amacıyla Elbistan'a geldikleri öğrenilen şüphelilerden 29 yaşındaki A.B.'nin, 16 ayrı hırsızlık suçlarından toplamda 17 yıl hapis ve 26 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Eğlence mekanlarına 250 polisle gece yarısı baskını! Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu Bir anlık dikkatsizlik minik Ezginaz'a dehşeti yaşattı