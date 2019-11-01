Son Dakika Haberleri: Yasir Arafat'ın ismi Palermo'da bir meydana verildi
Son Dakika Güncel Yasir Arafat'ın ismi Palermo'da bir meydana verildi

Yasir Arafat'ın ismi Palermo'da bir meydana verildi

6 saat önce

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın adı İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın en büyük kenti Palermo'da bir meydana verildi.

Yasir Arafat'ın ismi Palermo'da bir meydana verildi, System.String[]

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat'ın adı İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nın en büyük kenti Palermo'da bir meydana verildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, kent limanına yakın Foro Italico muhitindeki bir meydana, merhum Filistinli liderin anısına "1994 Nobel Barış Ödüllü Yasir Arafat" yazılı plaka yerleştirildi.


Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, kentlerinde daha önce Arafat ile beraber Oslo'daki barış görüşmelerine katılan eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in adının verildiğini, şimdi ise Rabin'in 1994 Nobel Barış Ödülü'nü paylaştığı Arafat'ın ismini verdiklerini kaydetti.

Orlando, bu hareketle, Oslo anlaşmaları ruhuna dönmeye ve halklar arasında kalıcı barışı sağlamaya yönelik bir jest yaptıklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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