Son Dakika Haberleri: Yasir Subaşı'ndan antrenmanda muhteşem gol
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Yasir Subaşı'ndan antrenmanda muhteşem gol

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Yasir Subaşı'nın antrenmanda attığı gol Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan alkış aldı.

Yasir Subaşı'ndan antrenmanda muhteşem gol, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Yasir Subaşı'nın antrenmanda attığı gol Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan alkış aldı.


Milli maç nedeniyle verilen arayı yaptığı antrenmanlarla iyi değerlendirmeye çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Kadir Has Tesislerinde sürdürüyor. Günde çift idman yapan futbolcularla yakından ilgilenen Teknik Direktör Hikmet Karaman, atrenmanda zaman zaman araya girerek oyuncuları uyarıyor.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un çift kale maç yaptığı akşam antrenmanında sarı takımda yer alan genç oyuncu Yasir Subaşı topla buluştu. Yasir, kırmızı takım oyuncusuna mükemmel bir çalım attıktan sonra topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. Yasir'in şık golü, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve teknik heyet tarafından alkışlandı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Hikmet Karaman, Subaşı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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