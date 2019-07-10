Son Dakika Haberleri: Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
Son Dakika Spor Haber

Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de

52 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı.

Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Subaşı, Spor
Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig, 10'u Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı transfer etti Hasan Ali Kaldırım'dan muz paylaşımı Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:54:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]