Yasir Subaşı: "Yeniden lig yarışına odaklanmak zor olacak ama..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Yasir Subaşı: 'Yeniden lig yarışına odaklanmak zor olacak ama...' - Son Dakika Spor

Yasir Subaşı: "Yeniden lig yarışına odaklanmak zor olacak ama..."

7 saat önce

Sezon başında Fenerbahçe'den Hes Kablo Kayserispor'a transfer olan Yasir, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aradaki çalışmaları, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki performansı ve bireysel hedefleriyle ilgili AA muhabirine video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.

Yasir Subaşı:

Sezon başında Fenerbahçe'den Hes Kablo Kayserispor'a transfer olan Yasir, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aradaki çalışmaları, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki performansı ve bireysel hedefleriyle ilgili AA muhabirine video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.


Koronavirüsün tüm dünyayı derinden etkilediğini aktaran Yasir, "Bizler de karantina kurallarına uyarak evimizdeyiz. Tesiste kalan arkadaşlarımız var. Koronavirüs, bütün sektörleri etkilediği gibi futbol camiasını da etkiledi. Çalışmalarımıza evlerimizde devam ediyoruz. Kulübümüzün verdiği program dahilinde antrenmanlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.


Yasir Subaşı, evlerde yapılan çalışmaların profesyonel sporcular için saha çalışmasının yerini tutamadığını belirterek, "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmek zorundayız. Futbol bizim mesleğimiz. Saha antrenmanının yerini almayacak ama en azından 'Sahadaki idmanlara başlayana dek ne kadar az kayıp yaşarsak o kadar iyi.' diye düşünerek evlerde çalışıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Virüsten kurtulduğumuz zaman bir hazırlık kampı geçireceğimizi düşünüyorum. O kampa en iyi şekilde başlayabilmek için bu çalışmalar çok önemli." ifadelerini kullandı.


Evde yapabilecekleri şeylerin kısıtlı olduğundan bahseden genç futbolcu, "Kulübün verdiği programda evde yapılabilecek hareketler var ama bu saha çalışmasının yerini hiçbir zaman almıyor. Sadece formumuzu korumak adına bunları yapıyoruz. Kampa en hazır şekilde gidebilmek istiyoruz. Evdeki çalışmalar performansımızın üstüne katmayacak, sadece mevcut durumu korumaya yönelik hareketler." şeklinde görüş belirtti.


- "Sezonun ilk yarısında istediğimiz performansı ortaya koyamadık"


Yasir Subaşı, sezona iyi başlayamadıklarını ve maçların yeniden başlamasıyla gösterecekleri performansla ligde kalmayı hedeflediklerini söyledi.


Ligde 26. haftayı 22 puanla kümede kalma hattının 3 puan gerisinde kapatan sarı-kırmızılı ekibin hedefinden bahseden Yasir, şöyle devam etti:


"Sezonun ilk yarısında istediğimiz performansı ortaya koyamadık. Hem skor hem de oyun olarak istediklerimizi yapamadık. Bu da puan tablosuna yansıdı. Lige ara verilmeden önce BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yendik. Bu çıkışı sürdürmek, ligin ilk yarısını unutarak yeni bir sayfa açmak istiyorduk. Bunu başardığımıza inanıyorum ama önümüzde çok yol var. Tek düşüncemiz maçların yeniden başlamasının ardından göstereceğimiz performansla ligde kalmak. Bunun için de antrenmanlara başladıktan sonra elimizden geleni yapacağız."


Liglerin yeniden başlamasıyla herkesin son 8 haftaya odaklanmakta zorlanacağını dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, "Yeniden lig yarışına odaklanmak zor olacak ama bu sadece bizim için geçerli değil. Şampiyonluk yarışı veren veya düşmekten kurtulma mücadelesi yapan tüm takımlar için eşit bir şekilde başlayacak. Bütün sporcular için zor olacak. Tahminime göre takımlara hazırlık kampı gibi bir süre verilecek. Bu verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, fiziksel formumuzdan düşmeden, antrenmanlar başladığında da iyi çalışarak son 8 haftaya çok iyi şekilde girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Milli takım, her Türk sporcusunun hedefi"


Yasir, Türkiye şartlarında genç futbolcu olduğunu dile getirerek, kendisini geliştirerek ay-yıldızlı formayı giymek istediğini söyledi.


"Her Türk sporcunun olduğu gibi benim de hedefim milli takımda oynamak." diyen 24 yaşındaki sol bek, şöyle konuştu:


"Avrupa'da 16-17 yaşındaki futbolculara genç oyuncu diyorlar. Türkiye'de olaylar biraz daha farklı. Şu an Türkiye'ye göre genç bir futbolcuyum. Oynadığım yer dünyada zor olan ve az futbolcu yetişen bir mevki. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirip çalışmalarıma devam ediyorum. Takımıma katkı sağlamak ve kendimi gelişmek istiyorum. Hedefim tabii ki A Milli Takım. Bu sene iyi bir başlangıç yapamadık ama inşallah sonu hem benim hem de takımım adına güzel olur."


- "Vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"


Yasir Subaşı, koronavirüs nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.


Vatandaşları yetkililerin uyarılarını dinlemeye davet eden Yasir, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bu salgın nedeniyle vefat eden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm dünya olarak çok zor günler geçiriyoruz. Yetkililerin söylemlerine, uyarılarına uyalım, evde kalalım. Kendimizi izole edelim, sosyal mesafeye dikkat edelim. Zorunlu ihtiyaçlar haricinde dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Bunlar çok önemli. Şu anda virüsün ilacı bulunamadı. Bunun için en önemlisi sosyal mesafeye uymak. Hepimiz futbolu ve sosyal hayatımızı özledik ama biraz daha sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu dönemin sonunda herkes normal yaşamına döner. Biz de özlediğimiz futbola kavuşuruz. Son haftalarda virüs nedeniyle maçlarımızı seyircisiz oynamıştık. Bu da seyir zevkini düşürüyor. Biz de çok özlediğimiz taraftarımıza kavuşmayı dört gözle bekliyoruz."


Kayserispor, Koronavirüs, Subaşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:47 

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