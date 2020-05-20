Yaşıtları gezerken o bayram harçlığını çıkartmaya çalıştı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 0-14 yaş arasındaki çocuklara sokağa çıkma izni verilmesinin ardından çocuklar gezmek için sokağa çıkarken, 10 yaşındaki Mirza Karaman ise bayram harçlığını çıkartmaya çalıştı.



Bugün 0-14 yaş arasındaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Şanlıurfa'da çocuklar, 4 saatlik süreyi gezip eğlenerek ve alışveriş yaparak geçirdi. 10 yaşındaki Mirza Karaman ise yaşıtları gibi gezmek yerine bayram harçlığı kazanmak için çabaladı. Babasının işlettiği konfeksiyon dükkanına giden Mirza Karaman hem babasına yardım etti hem de bayram harçlığını çıkarttı. Tezgahın başında duran küçük Mirza'nın bağırarak dükkana müşteri çekmeye çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.



Kısıtlama molasında babasına yardım eden 10 yaşındaki Mirza Karaman, "Uzun zamandır evdeyiz, bize 4 saatlik izin çıktı. Ben de babama yardım etmeye geldim. Sokakta da pek fazla kimse yok, biz de bir iki saat sonra eve gideceğiz. Bayramda da dışarıya çıkamayacağız. Ben de babamla birlikte burada çalışıyorum" dedi.



Sokağa çıkma izninde çocuğunun destek olarak yanında çalıştığını söyleyen baba Mehmet Karaman, "3 aydır çocuklar evde otura otura sıkılıyordu, dayanamıyorlardı. Bugün de serbest olduğu için ben de dükkana getirdim. Bugün Çarşamba günü çocuklara 3-4 saatlik fırsat verildi. Hem bana yardım etmeleri için hem sıkıntıları gitsin diye hem de bayram yoğunluğunda bize biraz yardımcı oluyorlar. Kısıtlama sonrası vatandaşlar bayram alışverişi için dışarı çıkmış çocuklarına bayramlık alıyorlar. Benim çocuk da bize yardımcı oluyor burada" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA