Yaşıtları sokağa, o denize koştu - Son Dakika

İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen 6 saatlik sokağa çıkma iznini bir vatandaş denizde yüzerek geçirdi.



65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibarıyla başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Yaşıtları sokağa çıkarken, 66 yaşındaki Bilal Karlıkçı ise denize koştu. Sarayburnu sahiline gelerek kendisini boğazın serin sularına bırakan Karlıkçı, denizde yüzerek vakit geçirdi.



Bilal Karlıkçı, "Ben balıklara yem atmak için buraya geldim. Baktım hava da sıcak. Banyo yapmak için yanımda su getirmiştim. Öyle de denize girdim. Deniz çok güzel. İçerisinde durdukça daha da güzelleşiyor. Biraz daha yüzdükten sonra eve gideceğim" dedi. - İSTANBUL