YASKİ'de devir-teslim - Son Dakika

YASKİ'de devir-teslim

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanlığı ile ilgili devir-teslim gerçekleşti.

YASKİ'de devir-teslim, System.String[]

Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği (YASKİ) Başkanlığı ile ilgili devir-teslim gerçekleşti. YASKİ'nin yeni başkanı, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kumali oldu. Kumali, "Birliği daha yukarı taşımak için el birliğiyle çalışacağız" dedi.


YASKİ başkanlığında görev değişikliği yapıldı. Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimler sonrası 5 yıllık dönemde, YASKİ'de Cumhur İttifakı meclis üyeleri arasından birer yıl başkan seçilme kararı alınmışı. Bu kapsamda Mayıs 2019-2020 döneminde görev yapan MHP'li Meclis Üyesi Adnan Kırtay, 2020-2021 dönemi için görevini AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Kumali'ye devretti. Devir-teslim programına Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Necati Vural, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de katıldı.


"Bir yıl daha bu görevi yapmaya talip olacağız"


YASKİ'de bir yıl boyunca görev yapan Adnan Kırtay bir konuşma yaparak, "15 Mayıs 2019'da göreve başladığımızda gerçekten zor şartlar altında göreve talip olduk. Ama biz Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ettiğimizde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nı masada almadı, biz gönüllerin Cumhur İttifakı'nı sağlayalım dedi. Teşkilatımın bana vermiş olduğu sorumluluğun bilincindeyim. Bir yıl görev aldım. Bir yılın ardından görevi devrediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de bu vesileyle bir ivme kazanmış oldu. Şimdi görevimizi teslim ediyoruz. Bahattin Başkanın bir yıl sonra görev yapması gerekirken, Belediye Başkan Yardımcısı olduğu için kendisi yerine 'benim yerime devam edebilirsin' dediler. Allah nasip ederse bir yıl daha bu görevi yapmaya talip olacağız. Tüm zor şartlarda Yalova için her zaman göreve hazırım. Sayın Valimiz, Sayın Muğlim Bağatar, Sayın Necati Vural, Sayın Ülkü Ocakları Başkanım, Sayın personelimiz dibe vurmuş YASKİ'yi yukarıya çıkardı. Bu kişisel bir başarı değil, bu başarı Cumhur İttifakı'nın bir başarısı oldu. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz göreve geldiğimizde personel 5 aylık maaşını alamamıştı. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanımız Nusret Karaalioğlu bu konuda yardımcı oldu. Bizleri kırmadılar ve gereken hamleyi yaptık. Sıkıntılarımızın bir kısmını çözüme kavuşturduk. Bundan sonra da biz her zaman Ahmet Kumali başkanımıza destek olacağız, yanında olacağız. Kendisi de bu görevi bir çıta daha yukarı taşıyacağının sözünü verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca biz göreve gelmeden önce YASKİ Başkanı olan Ahmet Özsümer'e de teşekkür ediyorum. GES Projesi ile başarısı nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.


"Görevden alınmadık, görevimizi iade ettik"


Cumhur İttifakı ve kendisi hakkında sosyal medya üzerinden yapılan iddialara da cevap veren Kırtay, "Sanal alemdeki bazı kişiler hakkımızda bir şeyler yazdılar. Hakkımızda fitne fesat ürettiler. Biz görevden alınmadık, görevimizi iade ettik. Ne şekilde konuştuysak o şekilde davrandık. Bu birlikteliğimiz devam edecektir. Verilen süre içerisinde görevimizi aslanlar gibi yaptık. Ayrılmamız söz konusu değil. YABELTAŞ yönetimindeyim. Orada da zor şartlar altında YABELTAŞ'ı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışma yürüteceğiz. Biz Cumhur İttifakı ile nasıl geldiysek sonuna kadar öyle devam edeceğiz. Yalova'ya hayırlı olsun" diye konuştu.


"Çıtayı daha yukarıya taşıyacağız"


YASKİ'nin yeni Başkanı Ahmet Kumali ise elinden gelen çalışmayı yapacağını söyledi. Başkan Kumali, "YASKİ, yapmış olduğu çalışmalarla Yalova'nın en önemli kuruluşlardan biridir. Bu kuruluşumuzun işi gerçekten çok zor. Adnan başkanın yapmış olduğu çalışmaları bundan sonra biz sürdüreceğiz. Tüm belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle, çalışanlarımızla, personelimizle el ele vererek daha çok proje üretip çıtayı inşallah daya yukarıya çıkaracağız. Ben yapılan başarılı çalışmalar nedeniyle bir önceki dönem başkanına ve Adnan Kırtay'a teşekkür ediyorum. Sayın Muğlim Bağatar'a, Sayın Necati Vural'a, Sayın Umut Güçlü'ye, Sayın Mustafa Tutuk'a da destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.


AK Parti ve MHP'li başkandan birliktelik mesajı


AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar da yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Bağatar, "Hepinize hayırlı olsun diyorum. Bu vazifeler gelip geçiyor. Önemli olan faydalı olmak için çalışma yapmak. Burada çok güzel bir ekip çalışması sergilediniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahbup etmesin. Ahmet başkanımıza da Adnan başkanımız gibi başarılı çalışmalar yapmayı Allah nasip etsin" dedi.


MHP İl Başkanı Necati Vural ise, "Bu sistemin çalışmasında en büyük pay Muğlim Başkanındır. Meclis üyelerimiz eşit şekilde görev alsın dedi. Bu düşüncesi nedeniyle de kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Belediye 1 milyon 90 bin TL ödeme yaptı


Öte yandan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise belediye olarak YASKİ'ye gereken desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Vekili Tutuk, "Yalova Belediyesi olarak birliğimize tam desteğimiz olacak. 2 ay içinde 1 milyon 90 bin TL'lik belediyeden YASKİ'ye olan borcumuzu ödedik. Hizmetlerimiz de devam edeceğini bildiğimiz için ödemelerimiz de devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.


AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü ise bu birlikteliğin daha çok meyvesinin görüleceğini söyledi. Güçlü, "Bu birliktelik Yalova'da bazı sıkıntılar çıkacağını iddia edenlere ders olmuştur. Bu birlikteliklerin bu güzelliklerin devamı olacaktır. Yalova bu birlikteliğin güzelliklerine daha da hazır olsun. Çok daha güzel işler yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. - YALOVA

Mustafa Tutuk, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YASKİ'de devir-teslim - Son Dakika

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