Yaşlanan ses estetikle gençleştiriliyor

İnsan sesini tüm yönleriyle iyileştirdiklerini söyleyen Dr. Voice Clinic'in Kurucusu, Prof. Dr. I·smail Koçak, "Yas¸ ilerledikçe ve ses teli tabakaları kalınlas¸ır ve ses kabalas¸ır. Bu durumda ses tellerinin kalınlas¸mıs¸ tabakalarının alınması ve yıpranan deforme dokunun ortadan kaldırılması gerekir. Bu is¸lemlerde genellikle lazer kullanılır ve bozulan tabakalar çıkartılarak sesin genç ve enerjik tonları elde edilir" dedi.

Duke Üniversitesi Fuqua School of Business tarafından yapılan ve literatüre "milyon dolarlık ses" kavramını kazandıran aras¸tırma, daha kalın seslere sahip erkek CEO'ların daha büyük s¸irketleri yönetme, daha fazla para kazandırma ve is¸lerinde daha uzun süre kalma egˆiliminde oldugˆunu gösterdi. Günümüzde adı giderek daha sık duyulmaya bas¸lanan estetik ses cerrahisine yönelik bilgi vererek nasıl yapıldığını anlatan Dr. Voice Clinic'in Kurucusu, Prof. Dr. I·smail Koçak, bu işlemi genelde ses tonunu begˆenmeyenlerin veya sesi ile bedeni arasında dıs¸ardan algılanabilen bir uyumsuzlugˆa sahip olanların bas¸vurdugˆunu dile getirdi.

Prof. Dr. Koçak, "Örnegˆin ses kalınlas¸tırma ameliyatı, iş yas¸amında daha otoriter bir ses tonuna sahip olmak isteyen erkek ve kadınlara uygulanıyor. Kadınsı ses tonuna sahip olup sesini kalınlas¸tırmak ya da daha erkeksi yapmak isteyen erkeklere de sıklıkla uygulanıyor" dedi.

"SESİ KAYBETME RİSKİ VE SESİN DAHA KÖTÜ OLMASI İHTİMALİ YOK"

Ses inceltme is¸lemlerinin özellikle kalın sesli kadınlarda etkili oldugˆunu dile getiren Prof. Dr. İsmail Koçak, "Bu ameliyata karar veren kadınlardan en sık duydugˆumuz s¸ikayet, telefon konus¸malarında erkek sanılmaları ve kendilerine "beyefendi" diye hitap edilmesi. Ses inceltme ameliyatlarını, yapısal olarak ses telleri kalın olan kadınlarda ve erkekten kadına cinsiyet degˆis¸imi söz konusu oldugˆunda, sesi bedenle uyumlandırmak, daha ince ve daha kadınsı bir ton elde etmek için uyguluyoruz. Bu ameliyatlarda sesi kaybetme riski ve sesin daha kötü olma ihtimali söz konusu degˆil" diye konuştu.

"YAS¸LANAN SESİ GENÇLEŞTİRMEK MÜMKÜN"

1993'ten bu yana ses tedavisi yapan ve aslen bir müzisyen olan Dr. Voice Clinic Kurucusu Prof. Dr. Koçak, oldukça ilgi gören bir bas¸ka estetik ses cerrahisi uygulaması lazer glottoplasti yani ses gençleştirme ameliyatını ise şu sözlerle anlatıyor:

"Yas¸ ilerledikçe ve ses kullanımı arttıkça ses teli tabakaları kalınlas¸ır ve ses kabalas¸ır. Bu durumda ses tellerinin kalınlas¸mıs¸ tabakalarının alınması ve yıpranan deforme dokunun ortadan kaldırılması gerekir. Bu is¸lemlerde genellikle lazer kullanılır ve bozulan tabakalar çıkartılarak sesin genç ve enerjik tonları elde edilir."