Yaslandığı demir kopunca balkondan düşüp yaralandı - Son Dakika
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Yaslandığı demir kopunca balkondan düşüp yaralandı

27.03.2022 21:08
Yaslandığı demir kopunca balkondan düşüp yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkon demirine yaslanan kadın, demirin kopması sonucu 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkon demirine yaslanan kadın, demirin kopması sonucu 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'nun İzzettin Mahallesi'nde ikamet eden M.Z.T. (20), evlerinin balkonunda demirlere yaslandığı sırada balkon demirleri koptu. Kopan demir ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağıya düşen genç kadın yaralandı. Genç kadın yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

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Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaslandığı demir kopunca balkondan düşüp yaralandı - Son Dakika


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