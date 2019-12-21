Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı - Son Dakika

Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattaki evin balkonunda çalışan emekli sıva ustası, yaslandığı demir korkuluk kırılınca, 2. kattan yere çakıldı.

Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattaki evin balkonunda çalışan emekli sıva ustası, yaslandığı demir korkuluk kırılınca, 2. kattan yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Örnekevler mahallesi Salih Avgın caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, emekli sıva ustası Bekir İ. (59), balkonda çalıştığı sırada demir korkuluğa yaslandı. Demir korkuluğun kırılması üzerine dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düşen Bekir İ., ağır yaralandı. Sevk edilen ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırılan Bekir İ., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği cadde üzerinde inceleme yaptı.


Bekir İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı
Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:03 Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var' - Son Dakika Haber
17:53 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
17:51 Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı - Son Dakika Haber
17:50 Kardeşini sokak ortasında bıçakladı - Son Dakika Haber
17:47 Macron: "Fransız askerleri Mali'de 33 teröristi öldürdü" - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:06:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]