Yaslandığı pencerenin camıyla beraber ikinci kattan düştü

ADIYAMAN Adıyaman'da 5 yaşındaki bir çocuk yaslandığı pencerenin camıyla birlikte 2.kattan halasının üzerine düştü. Olayda çocuk ağır yaralanırken halası da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıç

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde bulunan 2 katlı evin ikinci katında ikamet eden 5 yaşındaki Ali Polat, odanın pencere camına yaslandı. Bu esnada Ali Polat, pencere camıyla beraber ikinci kattan aşağıya doğru düştü. Ali Polat, Yaslandığı pencere camıyla birlikte ikametin yan kısmında oturan Songül Polat'ın üzerine düştü. Ali Polat ağır yaralanırken küçük çocuğun halası Songül Polat ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Polat ile halası Songül Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.