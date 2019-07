"Yaşlanırken kişisel verilerinizden olmayın"

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, son günlerde popüler olan ve 20 ülkede her gün 700 binden fazla kişinin mobil aygıtlarına ya da bilgisayarlarına yüklediği FaceApp adlı uygulama hakkında uyarılarda bulundu.Eraslan, AA muhabirine yaptığı SODİGEM'in oluşturulan bir ekiple sosyal medya ve dijital güvenlik üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.Sosyal medyada popüler programların gün geçtikçe arttığını ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:"FaceApp, Yaroslav Goncharov adlı Rus bilgisayar mühendisinin yaptığı ancak yeni olmayan bir uygulama. '10 years challenge' dediğimiz 'eski-yeni' gibi uygulamalardır. Her gün 20 ülkede 700 bin kişiden fazlası FaceApp'ı indiriyor. Burada 'foto gerçek' adlı bir sistem kullanılıyor. Uygulama neden yüz çevresini kapsıyor? Bunun nedeni şu, eskiden güvenlik uygulamalarında parmak izleri vardı. Şu anda göz retinalara kullanılıyor. Yüzümüz aslında bizim parolamız. FaceApp bütün kişisel verilerimiz tehlikeye sokan bir uygulama. İnsanların güvenlik şifreleri, banka uygulamaları, kişisel verileri bu uygulama aracılığıyla elde edilebilir."Eraslan, uygulamanın kullanıcılardan kişisel verilere ulaşma izni istediğini anımsatarak, "Bu izin verildiği anda telefon ve bilgisayarımızdaki bütün verileri de kullanıma açmış oluyoruz. Bu uygulama her ne kadar magazinselse de oradaki bütün görüntüler 'Big data' adı verilen büyük merkeze aktarılıyor. Bu da yapay zekaya pratiklik kazandırıyor. Sosyal medya ve algı yönetimi adlı kitabımda anlattığım maske-silikon sistemlerine yönelik veri sağlayabilir." diye konuştu."Dijital dünyada eğlenirken, bütün mahrem bilgilerimizi veriyoruz"Eraslan, birçok ünlü kişinin, politikacıların ya da karar vericilerin de yüz şemaları yaşlı hale getirilerek "Big data"ya eklendiğini hatırlatarak, bunların gelecekte şifreleme sistemlerinde kullanılabileceğinin altını çizdi.Yüz çehresiyle ilgili uygulamalar dikkatle bakılmasını gerektiğini vurgulayan Eraslan, şunları söyledi:"Bu basit bir popüler uygulama değildir. Kendimizi yaşlandırırken verilerimizi kaptırabiliriz. Kendimizi yaşlandırdığımız fotoğraf, uygulamanın mülkiyetine geçiyor. Dijital dünyada eğlenirken, bütün mahrem bilgilerimizi veriyoruz. Aslında eğlendirirken sizi soyuyor. Fotoğrafların tamamı FaceApp adlı şirketin oluyor. "Smart boot" uygulamasıyla sizin fotoğraf hanesi başka profile yapıştırılabilir. Böylece sizin üzerinize bir algı çalışması yapılabilir. FaceApp, gibi dijital dünyanın ürünleri kullanılırken dikkatli olunması gereken uygulamalarından biri. Kullananlar fotoğraflarını telefonlarından ya da bilgisayarlarından silseler bile bunlar artık büyük sistemde kalacak. Rektörümüz Şafak Ertan Çomaklı'nın dediği ve merkezimin mottosu olan 'Dijital dünyayı iyi kullanmazsak, kötü niyetli kişiler bize bunu kullanıyor' cümlesi çok önemli. FaceApp'ı kullananlar şifrelerini değiştirebilir ya da sistemlerini yenilebilir."Eraslan, kişinin kendi fotoğrafını FaceApp'a atmasının dışında başka birinin de kişiye ait fotoğrafı uygulamaya atabileceğini de sözlerine ekledi.