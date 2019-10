Yaşlanma belirtilerini azaltacak doğal ve sağlıklı 10 tavsiye

Tüketilen gıdalar ve düzenli beslenmenin yanında, pek çok uygulama ile de ciltteki kırışıklıklar ve yaşlanma belirtilerinin izleri silinebiliyor. Genç ve parlak bir görünüm için basit uygulamalarla kısa sürede cilt genç bir görünüme kavuşuyor. Çevresel faktörler, genetik yapı, beslenme alışkanlıkları, düzensiz uyku, güneş ışınlarının zararlı etkileri gibi cildi olumsuz etkileyen faktörler için vitamin ve antioksidan yönünden zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Medikal Estetik Doktoru Ezgi Karavelioğlu, ciltte yaşlanma belirtilerini ortadan kaldıracak 10 tavsiyede bulundu.

1- İçerdiği Biotin ve B12 vitamini ile cildi besleyen yumurtanın cilt sağlığı için sıkça tüketilmesi gerekiyor.

2- Çinko ve demir içeren, cilt sağlığını korumada yararlı olan kırmızı et ve zengin mineral içeren süt ve süt ürünlerinin de bolca tüketilmesi cilt sağlığı açısından oldukça yararlıdır.

3- Omega3 içeren balık türleri cildin nemlenmesini sağlar.

4- Domates, karotenler arasında antioksidan kapasitesi en yüksek olan sebzedir. Likopen, güneş ışınlarının oluşturduğu deri yaşlanmasını azaltır. Bu sebeple domatesi bolca tüketmek şarttır.

5- Yeşil çay güçlü bir aktioksidandır. Cildin daha canlı, daha parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

6- Cilt sağlığı denince ilk akla gelen, olmazsa olmaz dediğimiz su ise günde mutlaka 2 litre tüketilmelidir.

7- Yaşa bağlı kırışıklıkların giderilmesinde zeytinyağının mucize etkisi unutulmamalıdır.

8- Kan dolaşımını hızlandıran yaban mersini, ahududu, dut gibi meyveler içeriğinde bulunan flavonoid sayesinde cildin geç yaşlanmasını sağlar. Bu meyveler aynı zamanda cilde parlak bir görünüm verir.

9- A Vitamini içeren balkabağı, havuç gibi sebzeler güçlü birer antioksidana sahip olduklarından, ciltte kırışıklıkları önleyen besinler arasındadır.

10- C vitamini içeren kırmızı ve yeşil dolmalık biber, maydonoz, turp, brokoli gibi sebzeler cilt yapısını destekleyen lifler içerir. C vitamini aynı zamanda cildi zararlı güneş ışınlarından korur. Bu sebeple C vitamini içeren sebze ve meyvelerin bolca tüketilmesi cilt sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Cilde zarar veren şekerlemeler, tatlı hamur işleri, hazır meyve suları, kızartılmış besinlerden de mutlaka uzak durulması gerekiyor.