Yaşlanma Karşıtı Ameliyatsız Somon Dna Tedavisi

Somon DNA tedavisi, son zamanlarda en çok kullanılan yaşlanma karşıtı tedavi yöntemlerindendir.

Yüz, boyun, dekolte ve ellerin yanı sıra; sivilce izlerinde lazerle kombine uygulamalarda ve çatlaklarda yüksek etkiye sahiptir.

Zararlı güneş ışınlarına maruz kalma, sigara kullanımı, stres ve yaşlanma gibi faktörlere bağlı olarak oluşan cilt problemlerinin en önemli nedeni, ciltteki proteinlerin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle DNA yapısında zamanla bozulmalar oluşur, hücrenin kendini yenileme ve onarma yeteneği azalır.

Yaşlanma sürecini belirleyen en önemli unsur, iç ve dış faktörlerden kaynaklanan DNA yıpranmasıdır.

Yapılan bilimsel araştırmalar, ciltte eksilen proteinleri tamamlayabilen en iyi kaynağın, somon balığı DNA'sı olduğunu kanıtlamıştır.

Somon DNA tedavisi; cildin gereksinim duyduğu doğal protein ve vitaminleri, mezoterapi yöntemi ile cilt altına yeniden kazandıran bir yöntemdir.

Somon DNA tedavisi, cildi canlandırır, gerginleştirir ve kırışıklıkları azaltarak kişiye daha genç bir görünüm kazandırır.

Somon DNA'sı; hacminin I0.000 katı su tutarak cildi yüksek oranda nemlendirir, cilt yüzeyinde oluşan renk farklılıklarını dengeleyerek cilt tonunu eşitler.

Cerrahi bir müdahaleye ve anesteziye gereksinim duyulmadan uygulanan Somon DNA tedavisinde, somon balığından elde edilen ve insan DNA'sına çok benzeyen yüksek polimerize DNA kullanılır.

Somon DNA'sı ile kan dolaşımını ve oksijenlenmeyi artıran hyaluronik asit, ince ve çok küçük iğneler yardımı ile deri altına enjekte edilir.

Tedavinin süresi ve uygulanacak seans sayısı, tedavi öncesinde yapılan cilt analizi ile belirlenir.

Uygulama, yaklaşık I5-20 dakika sürer. Genellikle, I-2 hafta ara ile 2-3 seans uygulanır. Daha sonra etkisinin sürdürülebilirliği açısından, uygulamanın 2-3 ayda bir tek seans olarak tekrarlanması önerilir. Somon DNA'sı doğal bir içeriğe sahip olduğu için alerjiye neden olmaz.

Uygulama sonrasında sadece enjeksiyon uygulanan bölgelerde gözlenen ve kısa sürede geçen hafif kızarıklıklar oluşabilir.

Somon DNA tedavisi uygulanan kişilerin, günlük hayatlarına kısa zamanda dönmesi ve ilk uygulamadan hemen sonra %I0-I5 oranında etkilerinin görülmesi amaçlanır.

İkinci ve üçüncü seanslardan sonra tedavinin pozitif etkileri daha da belirginleşir. Uygulamanın etkisi kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, ortalama I-2 yıl kadar sürmesi hedeflenir. Tedavinin diğer yaşlanma karşıtı uygulamalardan en büyük farkı, cildin bütün katmanlarına etki edip tüm eksiklerini tamamlamasıdır.