Yaşlanma merkezinde sosyal aktivitelere katılıyorlar

Adıyaman'da yaşları 60 ile 90 arasında değişen yaşlılar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yaşlanma merkezinde sosyal aktivitelere katılarak zamanlarını daha etkin geçiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezine gelen yaşlılar, burada kitap okuyor, bağlama dersleri alıyor,ve çeşitli sosyal aktivitelerde bulunuyor.

Yalnız yaşayan veya sosyal faaliyetlere katılma imkanı bulamayan yaşlılar, bu merkeze gelerek sohbet ederek güzel zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gündüzlü Aktif Yaşlanma Merkezi Sorumlusu Yüksel Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde, 11 personelle yaşlılara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını anlattı.

Merkeze katılımı ücretsiz olduğunu belirten Bayram, "Yaşlı amca ve teyzelerimizi yaşlandırmadan, onları küstürmeden onları sevdiğimizi ve onların başımızın tacı olduğunu, kendilerinden öğrenmemiz gereken çok şeylerin olduğunu ve kendilerinin çok özel olduğunu hissettirmektir. Yaşlılarımız müzik eşliğinde zaman geçirerek ve kitap okuyarak mutlu ve huzurlu bir şekilde terapi görüyor." dedi.

Merkezde, 11 personelle yaşlı amca ve teyzelere hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Bayram, yaşlıların bu merkezde ücretsiz bir şekilde faydalandığını kaydetti.

Merkezin ziyaretçilerinden Süleyman Akın da merkezde keyifli zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Bizler buraya geliyoruz. Kitap okumak isteyen kitap okuyor, saz çalmasını bilen saz çalıyor, derdi olan derdini söylüyor. Allah devletimize zeval vermesin bize böyle bir imkanı sağladığı için. Bizler anasız, babasız ve evlatsız olabiliriz ama vatansız asla olamayız. Bundan dolayı bu merkezi bize sunan yetkililere teşekkür ediyorum." sözlerine yer verdi.