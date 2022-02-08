Yaşları küçük 5 çocuk marketten hırsızlık yaptı - Son Dakika

Adıyaman'da yaşları küçük 5 çocuk girdikleri bir marketten yiyecek, içecek ve oyuncak çaldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Terman Köyü Alidağ mesire alanındaki markette 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet bilgisayar kasası, 10 kasa 2,5 litrelik kola, market içinde bulunan sayısı bilinmeyen çerez, bisküvi ve kumandalı oyuncaklar kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Jandarmaya bilgi verilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde, M.G.Z., R.Ö., A.K., A.R.G. ve İ.R.Y. isimli çocukların hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilmiş, çalınan malzemelerin bir kısmı bulunarak işletme sahibine teslim edildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor. - ADIYAMAN