Yaşlarından Büyük İşlere Kalkışıyorlar

200 genç dansla eğitime destek oluyor.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na destek için her hafta bir araya gelip, dans ediyorlar.

Dansçılarının iki yüz kadarı Güzelyalı ortaokulu öğrencilerinden oluşan Yalı Dans Derneği, on yıldır yüzlerce genci dansla buluşturuyor. Bu yıl Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için dans edecekleri bir gece hazırlıyorlar.

Güzelyalı Ortaokulunun kapısından içeri giren herkes okulun her noktasında bir faaliyet olduğunu, hatta okulu aşıp şehre katkı koyan gençlere rastlıyor. Voleyboldan, izciliğe, robotik kodlamadan, tiyatro gruplarına, müzik korolarından, dans gruplarına öğrencilerin %80 ni bir sosyal çalışmanın parçası oluyor. Okul Müdürü Özcan Bakır "Öğrencilerimizin etrafına duyarlı, bilinçli, vizyoner, saygılı, ahlaklı, sanat ve sporla ilgili kısacası bir bütün halinde yetişmiş bireyler olmasını istiyoruz. Sadece akademik alanda başarılı çocuklar olması bizler için yeterli değil.Gereken desteği veriyor ve yönlendirmeye çalışıyoruz.Yalı Dans Derneği'nde dans eden öğrencilerimizin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sosyal bir katkı koymaları gurur verici" dedi

Dernek Kurucusu Nihal Ekren "Dansın birleştirici gücünü on yıldır kurduğumuz dernekte gözlemliyoruz. Son yıllarda sosyal sorumluluk bilinci ile yaptığımız destekler bizi de çok sevindiriyor.Onuncu yılımız olduğu için ayrı bir heyecanla hazırlanıyoruz. On yıldır derneğimizde eğitim almış dansçılarının hemen hemen hepsinin sahne alacağı özel gecede öğrencilerimizin duyarlılığı ve sanatla paylaşmayı tercih etmesi de ayrı bir mutluluk veriyor. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı yerel en büyük eğitim vakfı onlarla bu geceyi paylaşmak çok anlamlı." dedi.

Öğrencilerin, eğitmenlerin, öğretmenlerin, annelerin hatta babaların da sahne alacağı gurur gecesi için hazırlıklar son hızla devam ediyor.