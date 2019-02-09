Son Dakika Haberleri: Yaşlarından Büyük İşlere Kalkışıyorlar

Yaşlarından Büyük İşlere Kalkışıyorlar

1 saat önce

Yalı Dans Derneği'nde dans eden öğrenciler haziran ayında yapacakları özel gecede toplayacakları bağışlarla eğitimde eşitlik için farkındalık yaratmayı hedefliyorlar.

Yaşlarından Büyük İşlere Kalkışıyorlar, System.String[]

200 genç dansla eğitime destek oluyor.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na destek için her hafta bir araya gelip, dans ediyorlar.

Dansçılarının iki yüz kadarı Güzelyalı ortaokulu öğrencilerinden oluşan Yalı Dans Derneği, on yıldır yüzlerce genci dansla buluşturuyor. Bu yıl Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için dans edecekleri bir gece hazırlıyorlar.

Güzelyalı Ortaokulunun kapısından içeri giren herkes okulun her noktasında bir faaliyet olduğunu, hatta okulu aşıp şehre katkı koyan gençlere rastlıyor. Voleyboldan, izciliğe, robotik kodlamadan, tiyatro gruplarına, müzik korolarından, dans gruplarına öğrencilerin %80 ni bir sosyal çalışmanın parçası oluyor. Okul Müdürü Özcan Bakır "Öğrencilerimizin etrafına duyarlı, bilinçli, vizyoner, saygılı, ahlaklı, sanat ve sporla ilgili kısacası bir bütün halinde yetişmiş bireyler olmasını istiyoruz. Sadece akademik alanda başarılı çocuklar olması bizler için yeterli değil.Gereken desteği veriyor ve yönlendirmeye çalışıyoruz.Yalı Dans Derneği'nde dans eden öğrencilerimizin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sosyal bir katkı koymaları gurur verici" dedi

Dernek Kurucusu Nihal Ekren "Dansın birleştirici gücünü on yıldır kurduğumuz dernekte gözlemliyoruz. Son yıllarda sosyal sorumluluk bilinci ile yaptığımız destekler bizi de çok sevindiriyor.Onuncu yılımız olduğu için ayrı bir heyecanla hazırlanıyoruz. On yıldır derneğimizde eğitim almış dansçılarının hemen hemen hepsinin sahne alacağı özel gecede öğrencilerimizin duyarlılığı ve sanatla paylaşmayı tercih etmesi de ayrı bir mutluluk veriyor. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı yerel en büyük eğitim vakfı onlarla bu geceyi paylaşmak çok anlamlı." dedi.

Öğrencilerin, eğitmenlerin, öğretmenlerin, annelerin hatta babaların da sahne alacağı gurur gecesi için hazırlıklar son hızla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:57 Kaynak: Bültenler

Güzelyalı, Ege Çağdaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu Karagümrük Çetesi'ne Operasyon: 10 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:51:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlarından Büyük İşlere Kalkışıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]