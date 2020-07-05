Yaşlı adam 40 dereceyi bulan sıcaklıkta sahilde kendini kuma gömüp şifa aradı - Son Dakika

Yaşlı adam 40 dereceyi bulan sıcaklıkta sahilde kendini kuma gömüp şifa aradı

Turizm kenti Antalya'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Turizm kenti Antalya'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 40 dereceyi bulan sıcakta yaşlı bir adam ise kendini kuma gömdü.

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Antalya'da 31 derece olan sıcaklık yüzde 82'yi bulan nemle birleşince bunaltıcı bir hava ortaya çıktı. Hafta sonu olmasına rağmen nemli ve sıcak hava nedeniyle birçok kişi tatil yerlerini tercih etti. Kent merkezi boş kalırken, vatandaşların adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve piknik yerleri oldu. Kentin bazı noktalarında termometreler 38 dereceyi gösterdi. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise ya deniz keyfi yaptı ya da ağaç gölgelerinde serinledi. Bazı vatandaşların ise plaj şemsiyesi ile denize yürüyerek geldikleri görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin içinde ve kumsalda sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği görüldü. Patenci gençler ve çocuklar sıcak havaya aldırmadan futbol oynayıp, paten kaydı.


40 dereceyi bulan sıcak altında 70 yaşındaki Galip Oktay da sahilde kendini kızgın kuma gömdü. Önce içine uzanacak bir çukur açan Oktay'ı, daha sonra yakınındaki çocuklar üzerini örtüp gömdü. Yaklaşık yarım saat sıcak havanın altında kumun içinde kalan Oktay, yüksek sıcaklıkları Antalya'da çok gördüğünü söyledi. Temmuz ayına geldiklerini ve beklenen sıcaklıklar olduğunu dile getiren Oktay, "Temmuz ayı senede bir kez geliyor. Kumun içine girdiğimde sıcaklıkla kanım harekete geçiyor. Bunun basıncı var, o da damarlarımı rahatlatıyor. D vitamini depoluyorum, kışa hazırlık yapıyorum. 22 yıldır kuma gömülürüm ve hep faydasını görmüşümdür" dedi.


"Mezarda zannediyorlar"


Kendisini mezarda zannettiklerini ama sağlığı için burada olduğunu dile getiren Oktay, "10 ile 30 dakika arasında kalıyorum. 22 yıldır bu işi yapıyorum, çok faydasını görüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 15:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yaşlı adam 40 dereceyi bulan sıcaklıkta sahilde kendini kuma gömüp şifa aradı - Son Dakika

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