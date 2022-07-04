Yaşlı adam aracının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşlı adam aracının altında kalarak hayatını kaybetti

04.07.2022 14:54
Yaşlı adam aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aracın altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde aracın altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yakademirciler köyünde meydana geldi. İddialara göre 82 yaşındaki Cemal Saltan aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bu esnada kaymaya başlayan aracı durdurmaya çalışan yaşlı adam arabanın altında kaldı. Yaşlı adamı aracın altında gören ailesi durumu 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı adam aracın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Saltan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Jandarma yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam aracının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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