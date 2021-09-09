Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Yaşlı adam, araçların arasından ölüme doğru yürüdü! Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Adıyaman'da eczaneden ilaç aldıktan sonra araçların arasından yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı adam, yeşil ışıkta hareket eden kamyonun ezmesi sonucu yaşamını yitirdi. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Altınşehir Mahallesi Sanko Kavşağı yakınlarında bulunan bir eczaneden mide ilacı alan 69 yaşındaki Ahmed El Hamed isimli Suriyeli yaşlı adam, aldığı ilaç sonrası eczaneden ayrıldı. Ahmed El Hamed, trafik ışıklarındaki yolun kenarındaki park halinde duran iki aracın arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. KAMYONUN ALTINDA KALDI Araçların arasından çıkıp trafik ışıklarında duran Y.L., idaresindeki 02 AG 346 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun kör noktasına gelen Ahmed El Hamed'i sürücü göremedi. Bu esnada trafik lambalarının yeşil yanmasıyla birlikte kamyon hareket etti. Kamyonun altında kalan Ahmed El Hamed, ağır yaralandı. KAZA ANI KAMERADA Yaralı yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ahmed El Hamed, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza yerinden kareler;

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