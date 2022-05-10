Yaşlı adam bakıcı kurbanı oldu: Balkondan itildi, olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Sait Ali Büyükbaş (65) ile bakıcısı G.B. (53) adlı kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışma sırasında G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşmesi sonucu başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YAPILAN SORGULAMADA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen G.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.