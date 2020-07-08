Yaşlı adam balık tutma yöntemiyle şaşırttı - Son Dakika

Yaşlı adam balık tutma yöntemiyle şaşırttı

- Yaşlı adam balık tutma yöntemiyle şaşırttı Sivas'ta 71 yaşındaki Osman Yükçeker, Kızılırmak'ta ilginç balık tutma yöntemi ile görenleri şaşkına çevirdi -Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklardan bunalan Yükçeker, Kızılırmağın içerisine koyduğu taburesine oturarak hem serinleri hemde...

- Yaşlı adam balık tutma yöntemiyle şaşırttı

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Sivas'ta 71 yaşındaki Osman Yükçeker, Kızılırmak'ta ilginç balık tutma yöntemi ile görenleri şaşkına çevirdi

-Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklardan bunalan Yükçeker, Kızılırmağın içerisine koyduğu taburesine oturarak hem serinleri hemde balık tutmayın keyfini yaşadı

SİVAS - Sivas'ta 71 yaşındaki Osman Yükçeker, Kızılırmak'ta ilginç balık tutma yöntemi ile görenleri şaşkına çevirdi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklardan bunalan Yükçeker, Kızılırmağın içerisine koyduğu taburesine oturarak hem serinleri hem de balık tutmayın keyfini yaşadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan 71 yaşındaki Osman Yükçeker, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu bunaltıcı sıcağa ilginç bir yöntemle çözüm buldu. Yükçeker, kent merkezinden geçen Kızırırmağın Eğriköprü mevkisinde taburesiyle ırmağın ortasına oturup basma tor ismini verdiği olta sistemiyle hem balık tuttu hem de serinledi. Kafasına güneş geçmemesi için kafa şemsiyesi de takan Yükçeker, ırmağın ortasındaki görüntüsü ile dikkatleri üzerine topladı. Yaklaşık 2 saatte 40 balık tutan Yükçeker, sıcak havaya alışkın olmadığını belirtip bu şekilde serinlediğini söyledi.

"Irmağın ortasına oturup, balığımı avlıyorum"

Sivas'ta havanın sıcak olmadığına alışkın olduğunu belirten Yükçeker, "Sivas'ta hava çok sıcak, hem serinlemek için geldim hem de basma torumu getirdim, balığımı tuttum. İşim olmasaydı akşama kadar tutacaktım. 10-15 kilo balık tutuyorum. Bu gün çok sıcak, daha yeni gördük böyle bir sıcağı. Ben balıkçı olduğum için her zaman ya göldeyim ya da ırmakta. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ta tam ortada taşlar dizili, oraya oturağımı koyuyorum. Orada balığımı avlıyorum. Çok zevkli oluyor, hem ferahlıyorum. Tehlikeli ama zamanını bileceksin. Yağmur zamana gelmeyeceksin. Malatya'ya civar illere benzemez burası. Bir bakarsın kar, yağmur yağar. Onun için buraya geleceksin. Şuan hava 32 derece bizim için yüksek bir sıcaklık, en fazla da 35 derece oluyor. Biz soğuğa alışkın olduğumuzdan bu havayı pek sevmiyorum. Balık tutarken de kafamı yıkayarak rahatlıyorum. 40 tane kadar balık tuttum" dedi.

Kızılırmak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaşlı adam balık tutma yöntemiyle şaşırttı - Son Dakika
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