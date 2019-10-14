Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam camide ölü bulundu
Son Dakika Güncel Yaşlı adam camide ölü bulundu

Yaşlı adam camide ölü bulundu

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi, cami içerisinde ölü olarak bulundu.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi, cami içerisinde ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah namazını kıldırmak için Demirci Beyazıt Camisi'ne giren imam, içeride cansız bir şekilde yatan kişiyi görünce, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın vefat ettiğini belirlerken cenazenin Selendi nüfusuna kayıtlı Nazlım Oklu'ya (67) ait olduğu tespit edildi.


Cenaze, ölüm sebebinin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcılığınca İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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