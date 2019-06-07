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Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı

1 saat önce

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralıBİLECİK - Bilecik'te eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden yaşlı adam geçirdiğini trafik kazası sonucu yaralandı.

Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
BİLECİK - Bilecik'te eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden yaşlı adam geçirdiğini trafik kazası sonucu yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Hakkı Sokak üzerinde yaşandı. Eşini ve eşinin arkadaşını mevlide bırakarak cuma namazına giden Mustafa T. yönetimindeki 34 ETU 52 plakalı otomobil ile Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fatih A. idaresindeki 11 EL 840 hafif ticari araçla sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Meydana gelen kazada, Mustafa T. yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaşlı adam camiye giderken kaza yaptı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:10 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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