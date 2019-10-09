Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu

Yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu

1 saat önce

Yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu -Yaşlı adamın yakını sinir krizi geçirdiYOZGAT - Yozgat'ta yaşlı bir kişi çeşme başında ölü bulundu.

Yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu

-Yaşlı adamın yakını sinir krizi geçirdi

YOZGAT - Yozgat'ta yaşlı bir kişi çeşme başında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre Yozgat Aşağı Çatak Mahallesi Alkan Güneş Caddesi'nde bulunan Çerkez Çeşmesinin başında 63 yaşındaki Mustafa Duygu'ya ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Mahalledeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 63 yaşındaki Mustafa Duygu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa Duygu'nun cenazesi, ölüm nedeninin incelenmesi üzerine Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Mustafa Duygu'nun ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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