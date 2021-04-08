Yaşlı adam, çıkardığı orman yangınını çalıyla söndürmeye çalıştı - Son Dakika

Yaşlı adam, çıkardığı orman yangınını çalıyla söndürmeye çalıştı

Ormanda ateş yakan yaşlı adam, ormanı yaktı. İtfaiye ekipleri arazözlerle, alevleri söndürmeye çalışırken yangını çıkaran yaşlı adam da eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde ormanda ateş yakan yaşlı adam, ormanı yaktı. İtfaiye ekipleri arazözlerle alevleri söndürmeye çalışırken yangını çıkaran yaşlı adam da, eline aldığı çalıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde ormanlık alanda duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 177 Alo Orman yangını hattına ihbar etti. İhbar üzerine yangın bölgesine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Yangının çıktığı ormanlık alanın yanında ki tarlada zeytin ağaçlarına bakım yapan Habip Çıplak isimli yaşlı adam, yangını kendi çıkardığını soluk soluğa itiraf ederek "Yangın benim yüzümden çıktı. Şuraya küçük bir ateş yakmıştım. Ateş bir anda büyüdü ağaçlara sıçradı. Önünü alamadım" şeklinde konuştu. Yaklaşık 4 dönüm çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangın yapılan müdahale sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.