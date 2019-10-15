Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 62 yaşındaki bir adam, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 62 yaşındaki bir adam, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, ilçe kırsalındaki bir mahallede 62 yaşındaki T.E. isimli şüpheli, 16 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yapılan soruşturmanın ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli T.E. tutuklanarak, Muratlı Cezaevi'ne konuldu. - TEKİRDAĞ
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