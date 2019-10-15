Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı

Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 62 yaşındaki bir adam, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Yaşlı adam cinsel istismardan tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 62 yaşındaki bir adam, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.


İddiaya göre, ilçe kırsalındaki bir mahallede 62 yaşındaki T.E. isimli şüpheli, 16 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yapılan şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Yapılan soruşturmanın ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli T.E. tutuklanarak, Muratlı Cezaevi'ne konuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
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