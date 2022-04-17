Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
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Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı

17.04.2022 15:50
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı

Samsun'da 75 yaşındaki şahıs, evinin yanında çöp toplarken uçuruma yuvarlanarak hastanelik oldu.

Samsun'da 75 yaşındaki şahıs, evinin yanında çöp toplarken uçuruma yuvarlanarak hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Özcan evinin yanındaki uçuruma atılan çöpleri temizlemek için ağaca bağladığı iple uçurumdan aşağı inmek istedi. Bu sırada ayağı kayarak elindeki ip kurtulan yaşlı adam uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olayı fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yuvarlandığı uçurumda sedyeye konulan yaşlı adam, ip ve vatandaşların da yardımıyla bulunduğu yerden güçlüklü çıkartılıp ambulansa taşındı. Ahmet Özcan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı
Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı

YORUMLAR
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Ahmet Özcan, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam çöp toplarken uçuruma yuvarlandı - Son Dakika


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