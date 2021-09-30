Üye Girişi
Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu - Son Dakika

Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu

30.09.2021 17:32

Kahramanmaraş'ta define aramak için 10 metrelik kuyu kazan Fevzi Kuybu, kendi kazdığı kuyuda ölü olarak bulundu. İtfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini 2 saatlik çalışma sonucu çıkardı.

Kahramanmaraş'ta kendi evinde define arayan Fevzi Kuybu, 10 metrelik kuyu kazdıktan sonra toprakları evinin diğer odalarına yığdı. Ancak Kuybu, henüz bilinmeyen bir nedenle kendi kazdığı kuyuda hayatını kaybetti. Kuybu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

FARKLI TARİHLERDE GELİP KAZI YAPTI

Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Kuybu (71), kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişiyle odalarına yığdı.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

10 METRELİK KUYUDA ÖLÜ BULUNDFU

Fevzi Kuybu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

2 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU ÇIKARILDI

Fevzi Kuybu'nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek. Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü
Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Define, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi 17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı 17:09 Yoğun bakım hemşiresi göğsünden ve omzundan vuruldu! O anlar kameralara yansıdı Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi 16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı 16:43 Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi

Son Dakika Haberleri
17:32 Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
17:17 Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi
17:16 Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı! Motosiklet sürücüsü havaya uçtu         
17:16
Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi Yaşları küçük 2 hırsızlık şüphelisinin toplam 57 suç kaydı olduğu tespit edildi         
17:03
Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor         
16:57
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:44:12. #1.13#
SON DAKİKA: Yaşlı adam, define aramak için 10 metre derinliğinde kazdığı kuyuda ölü bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement