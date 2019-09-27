Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam denizde intihar girişiminde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yaşlı adam denizde intihar girişiminde bulundu

48 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde aile sorunları olduğu iddia edilen bir yaşlı adam vatandaş bunalım sonucu denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Yaşlı adam denizde intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde aile sorunları olduğu iddia edilen bir yaşlı adam vatandaş bunalım sonucu denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Ünye İskelesi mevkisinde kumsalda yürüyen Hasan K. (70) isimli yaşlı adam bir anda denize doğru yürümeye başladı. İntihar edeceği zannedilen adamı çevrede bulunan vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen denizden çıkmayan adam kendisini dalgalara bıraktı. Bunun üzerine vatandaşlar denize girerek yaşlı adamı kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ailesine teslim etti.


Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - ORDU

Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi
Deprem anında kaçanları gülerek izleyen vatandaş kamerada Arabada sigara yasağına vatandaştan ilginç çözüm Süleyman Soylu'nun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 17:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam denizde intihar girişiminde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]