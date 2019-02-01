Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Dövülerek Öldürülmüş

Yaşlı Adam Dövülerek Öldürülmüş

1 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6 gün önce evinde ölü bulunan Ender Acıköylü'nün (79) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Yaşlı Adam Dövülerek Öldürülmüş, System.String[]
YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde 6 gün önce evinde ölü bulunan Ender Acıköylü'nün (79) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dövülerek öldürüldüğü belirlenen Acıköylü'nün cinayet zanlısı olarak K.A.Ö. (55) gözaltına alındı.

Çınarcık  Cumhuriyet Mahallesi'nde 26 Ocak tarihinde Ender Acıköylü, sabah evinde ölü olarak bulundu. Acıköylü'nün dövülerek öldürüldüğü belirlendi.  Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayın aydınlatılabilmesi için 4 günde ilçedeki 80 kişinin bilgisine başvurdu. İlçe genelinde de tüm mobese kameraları incelendi. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet zanlısının K.A.Ö. olduğu belirlendi.   Polis, dün şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenilen K.A.Ö., adliyeye sevk edildi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:41 Kaynak: DHA

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