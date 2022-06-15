Yaşlı adam durakta ölü bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam durakta ölü bulundu

15.06.2022 10:08
Yaşlı adam durakta ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, gece yarısı dışarı çıkan yaşlı adam durakta ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde, gece yarısı dışarı çıkan yaşlı adam durakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik'in Çınaraltı meydanında gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Mesut Kuş, ziyaret ettiği arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettikten sonra kendini iyi hissetmediğini ve evine gitmek istediğini söyledi. Bu esnada fenalaşan Kuş'un, dinlenmek için oturduğu durakta hareketsiz olduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuş'un cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Yaşlı adam durakta ölü bulundu
Yaşlı adam durakta ölü bulundu
Yaşlı adam durakta ölü bulundu
Yaşlı adam durakta ölü bulundu

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam durakta ölü bulundu - Son Dakika

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