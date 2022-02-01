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Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı - Son Dakika

Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı

01.02.2022 09:05
Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı

Manisa'nın Kula ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan yaşlı adam, evde kimse yokken iple kendini astı. Eşi tarafından ipe asılı halde bulunan yaşlı adamın intihar sebebi henüz bilinmiyor.

Zaferiye Mahallesi 144 Sokak üzerinde bulunan 20 numaralı evde edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan 66 yaşındaki Nurullah Süzer, henüz bilinmeyen bir nedenle evde kimse yokken kendini iple evin bahçesine astı.

KARISI GÖRDÜ

Saat 23.50 sıralarında misafirlikten eve dönen Süzer'in eşi, Süzer'i iple asılı şekilde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Süzer'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı - Son Dakika


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