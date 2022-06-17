Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

17.06.2022 00:58
Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Konya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Konya'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabeğüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine gelen Hatice K. (65) kapı açılmayınca ve eşinden haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Hatice K. yakınları ile birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri eve girdi. Ekipler, Abdullah K.'yi evde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KONYA

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İşten dönen kadın, 75 yaşındaki eşini öldürülmüş halde buldu İşten dönen kadın, 75 yaşındaki eşini öldürülmüş halde buldu Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu Konya'da bir kişi evinde öldürülmüş halde bulundu
Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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