Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Bingöl'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Bingöl
'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Olay, merkez Yeni Mahalle
Rampa Altı Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ahmet S'yi bir süredir görmeyen komşuları yaşlı adamın evine gitti. Kapı açılmaması üzerine komşular, itfaiye ve polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipleri kapıyı açtıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.
Evde yapılan inceleme sonrası yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:54 Kaynak: İHA
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