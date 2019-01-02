Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
48 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bağ Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli işçi Mustafa Ulum'dan (65) yakınları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses alamayınca çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Ulum için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri ilk bulgulara göre Mustafa Ulum'un tahminen 2 gün önce ölmüş olabileceğini belirtti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
olay ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:40 Kaynak: İHA
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