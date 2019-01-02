Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
51 dakika önce
Yaşlı adam evinde ölü bulunduOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 65 yaşında ki yaşlı adam evde ölü bulundu.
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
OSMANİYE - Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 65 yaşında ki yaşlı adam evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağ mahallesi 347 sokakta ki evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşında ki emekli işçi Mustafa Ulum'dan yakınları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses alamayınca çilingir ile kapıyı açarak eve girdiler. Yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Ulum için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri ilk bulgulara göre Mustafa Ulum'un tahminen iki gün önce ölmüş olabileceğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp
Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:48 Kaynak: İHA
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