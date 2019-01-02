Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

51 dakika önce

Yaşlı adam evinde ölü bulunduOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 65 yaşında ki yaşlı adam evde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 65 yaşında ki yaşlı adam evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bağ mahallesi 347 sokakta ki evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşında ki emekli işçi Mustafa Ulum'dan yakınları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen içeriden ses alamayınca çilingir ile kapıyı açarak eve girdiler. Yerde hareketsiz şekilde yatan Mustafa Ulum için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Evde inceleme yapan polis ekipleri ilk bulgulara göre Mustafa Ulum'un tahminen iki gün önce ölmüş olabileceğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:48 Kaynak: İHA

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