Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam, evinde ölü bulundu.

İki gündür 65 yaşındaki Mustafa Ulum'dan haber alamayan yakınları, evine gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı kimsenin açmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

Çilingirle kapıyı açarak içeri giren polisler, Ulum'un cansız bedeniyle karşılaştı. Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulum'un cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:43 Kaynak: AA

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