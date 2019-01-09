Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Şanlıurfa'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Devteşti Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan İbrahim Kılıç'tan (65) haber alamayan komşuları evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açınca Kılıç'ı yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



İbrahim Kılıç'ın en son komşuları tarafından 4 gün önce görüldüğü öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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