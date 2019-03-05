Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Adıyaman'da, tek başına yaşayan yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Adıyaman
'da, tek başına yaşayan yaşlı adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar
Mahallesi Karapınar Camii karşı tarafında bulunan bir ikamette yalnız yaşayan Abdurrahman Aka'dan (50), haber alamayan yakınları merak ederek evine gitti. Yakınları tarafından ev içerisinde hareketsiz halde bulunan Abdurrahman Aka için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Aka'nın öldüğünü belirleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Aka'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:14 Kaynak: İHA
Apartman Dairesine Giren Hırsızlar, Ev Sahibi ile Kızını Vahşice Katletti
Kızgın Koca, Hamile Eşine Cinsel İstismarda Bulunan Sapığı Palayla Doğradı
Damadını Öldüren Kayınpederden Kan Donduran İfade: Kızıma Mermi Yutturmuş, Baldızına 'Seni Alacağım' Demiş
Akrabasını 17 Kez Bıçaklayarak Öldüren Genç: Annemle Yatakta Bastım