Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde yaşayan 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde yaşayan 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Susuz köyünde öğleden sonra haber alınamayan 61 yaşındaki Adem Nazi isimli vatandaşı merak eden yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Adem Naz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

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