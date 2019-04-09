Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yumruca köyünde bir kişi evinde ölü bulundu.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:58 Kaynak: AA
'ın Sandıklı
ilçesine bağlı Yumruca köyünde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, köydeki evinde ailesiyle yaşayan İsa Yüce'yi (65) yatak odasında silahla başından vurulmuş halde bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın oğlu M. Yüce (40) gözaltına alındı.
İsa Yüce'nin cenazesi, otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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