Son Dakika Haberleri: Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yumruca köyünde bir kişi evinde ölü bulundu.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yumruca köyünde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, köydeki evinde ailesiyle yaşayan İsa Yüce'yi (65) yatak odasında silahla başından vurulmuş halde bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın oğlu M. Yüce (40) gözaltına alındı.

İsa Yüce'nin cenazesi, otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:58 Kaynak: AA
Afyon, Sandıklı, Güncel
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