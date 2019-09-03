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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

3 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 84 yaşındaki bir kişi, komşuları tarafından evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 84 yaşındaki bir kişi, komşuları tarafından evinde kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.


Olay, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Orta Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki Selahattin Atalay isimli yaşlı adam komşuları tarafından evinde kanlar içinde yerde yatarken bulundu.


İddialara göre, bir süredir evinden çıkmadığı anlaşılan yaşlı adam için komşuları önce kapısını çaldı daha sonra kapısı açılmayınca evine girdi. Yerde kanlar içinde yatan yaşlı adamı gören komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında, Atalay'ın kafasına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Atalay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Öte yandan, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adamın evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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