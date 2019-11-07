Son Dakika Haberleri: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son Dakika Güncel Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir (78), evinde ölü bulundu.

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir (78), evinde ölü bulundu.

Olay Kandıra'ya bağlı Çalca köyünde meydana geldi. Hüseyin Özdemir'den haber alamayan komşuları, Özdemir'in evine gelerek bakmak istedi. İçeri giren komşuları Hüseyin Özdemir'i yerde hareketsiz halde görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Hüseyin Özdemir'in öldüğünü belirlemesi üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ölümü şüpheli bulunan Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
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